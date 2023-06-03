Muğla'da uyuşturucu ve tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, ilçede Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden B.A'nın evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu, Sarıgerme Mahallesi su kanalı üzerindeki sazlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.



Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin ikametinde 20 kök Hint keneviri, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 83 av tüfeği fişeği, çok sayıda bıçak, tarihi eser niteliği taşıyan 4 obje, Osmanlı Dönemi'ne ait 2 el yazması kitap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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