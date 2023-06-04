Muğla'da bariyere çarpan motosikletli hayatını kaybetti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, yol kenarındaki bariyere çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İzmir'den ilçeye gelen gruptaki Ferhat Yılmaz'ın (48) kullandığı 35 BMK 705 plakalı motosiklet, Datça-Marmaris kara yolunun Emecik Mahallesi kısmında bariyere çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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