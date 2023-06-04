Kruvaziyer "Vista" Bodrum Limanı'na demirledi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine, Marshall Adaları bayraklı "Vista" isimli "kruvaziyerle 1197 yolcu geldi.

Heraklion'dan yola çıkan 242 metre uzunluğundaki dev gemi, Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğunluğu ABD'li ve İngiliz 1197 yolcu ile 778 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı. Bazı turistler tarihi yerleri ziyaret etti, bazıları da çarşıyı gezdi. Turistler, gezdikleri yerlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gemi, akşam saatlerinde Antalya'ya gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

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