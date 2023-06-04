Bodrumspor-Eyüpspor maçının ardından

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig play-off play-off 2. tur rövanşında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-0 yenen Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, oyuncularının maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar galibiyeti çok istediğini söyledi.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşdemir, tur atlayan taraf oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Oyuncuların sezon boyunca yaptıkları performansın bir fazlasını ortaya koyduğunu ifade eden Taşdemir, "Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar çok istediler. Ara ara gerildik ama sonunda 90 ve sonrasında gelen gollerle çok şükür turu atladık. Çok zorlu bir periyottan geliyoruz. Çok güzel bir aile olduk. Ara sıra kötü günler de geçirdik ama bu kötü günlerin sonunda ayakta kalmasını bildik ve bugün finaldeyiz." diye konuştu.





- Yavaş: "Rakibimiz dinamik oyunculardan oluşuyordu"

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ise Bodrumspor'u iyi analiz ettiklerini ama istedikleri sonucu alamadıklarını dile getirdi.

Oyunun çok uzun bir bölümünde rakiplerine pozisyon şansı vermediklerini sadece duran toplarda pozisyon verdiklerini belirten Yavaş, "Kontraatağa çıkamadık, topa sahip olamadık. Oyuncu grubumuzun yaş ortalaması yüksek. Rakibimiz dinamik oyunculardan oluşunca cevap vermemiz zor oldu. Üzgünüz, yine de tur atlayabilirdik. Bodrumspor'u tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.





















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