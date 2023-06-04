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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

AA

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında S.Y'nin çantasında yapılan aramada 3 kilo 190 gram esrar, 9 adet 300 miligram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltın alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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