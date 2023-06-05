Fethiye'de "sıfır atık" yarışması düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında "sıfır atık" yarışması organize edildi.

Fethiye Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından sıfır atık konulu obje yapımı ile okullar arası atık pil ve elektronik atık toplama alanlarında yarışma yapıldı.

Obje yarışmasında kullanım ömrünü tamamlamış şemsiye, CD, tabak, şişe, lastik ve atık piller kullanıldı. Muhammet Mustafa Gönül, tarafından yapılan dev satranç isimli obje birinci seçildi.

Okullar arası gerçekleştirilen atık pil ve e-atık toplama yarışmasında ise toplamda 1100 kilogram atık pil toplandı. 221 kilogram atık pil toplayan Menteşeoğlu Şehit Orçun Munyas İlkokulu birinci oldu.

Dereceye girenlere Fethiye Belediyesi Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli ve birim amirleri ödüllerini verdi.

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