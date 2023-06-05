Muğla'da 64 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 64 düzensiz göçmen yakalandı.

Kapukargın Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Ekiplerce yakalanan 64 düzensiz göçmen, karakola götürüldü.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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