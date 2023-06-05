Muğla'da Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı.

Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Saburhane Mahallesin'nde düzenlenen programda 30 ton kireç dağıttı, mahalle sakinleriyle badana yaptı.

Gümüş, Menteşe'de evlerin ve bacaların beyaza boyanmasının bir gelenek olduğunu söyledi.

Kireç dağıtım geleneğinin Saburhane Meydanı Karşıyaka Mahallesi'nde başladığını belirten Gümüş, "Kireç dağıtımımız kentsel sit alanındaki mahallelerimizi kapsıyor. Etkinlik kapsamında kentsel sit alanındaki 9 mahallemizde 30 ton kirecimizi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıttık. Kırmızı kiremitleri, beyaz badanaları ile meşhur evlerimizin ve bacalarımızın beyaza boyanması bir gelenektir. Beyaz badana aynı zamanda şehrimizin temizliğini de gösterir. Vatandaşlarımız da bu konuda çok duyarlı." dedi.



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