Muğla'da öğrenciler atıkların geri dönüşümü ve elektrik üretimini yerinde gördü

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MUĞLA (AA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 4 ilçeye hizmet veren Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinin kapılarını öğrencilere açtı.

Tesisi, Türdü 100. Yıl ilkokulundan 80 öğrenci ziyaret etti ve öğrencilerle "çöpün Serüveni" konulu teknik gezi yapıldı.

Teknik gezide öğrenciler tesisteki evsel atıkların nihai olarak bertaraf edildiği lotları, kompost alanını, 2,4 megavat kurulu güçle elektrik üretimi yapan Biyokütle Enerji Tesisini, kaynağında ayrıştırılamayan ve çöpe karışan geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırıldığı Mekanik Ön Ayrıştırma Tesisini, Tıbbi Atık Sterilizasyon ve Bertaraf Tesisini yerinde görerek bilgi edindi.



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