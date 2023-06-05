Muğla'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Resul B. yönetimindeki 48 U 3099 plakalı otomobil ile Mustafa A. idaresindeki 48 H 9599 plakalı kamyon, Girmeler Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada Resul B. ile aynı araçta bulunan Kadir Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.



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