Muğla'da Olgunlaşma Enstitüsü tarafından el sanatları sergisi açıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Olgunlaşma Enstitüsü tarafından, geçmişten günümüze aktarılan geleneksel Türk el sanatları ürünleri sergisi açıldı.

Menteşe Kent Meydanı'nda Olgunlaşma Enstitüsü öğretmenleri, usta öğreticileri ve kursiyerlerinin yaptığı el emeği göz nuru ürünlerden oluşan serginin açılışını Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile protokol üyeleri gerçekleştirdi.



Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş, açılıştaki konuşmasında, yapılan etkinliklerle ortak çalışma kültürünü güçlendirmeyi, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri ortaya çıkarmayı ve bugüne aktarmayı amaçladıklarını söyledi.

Programda, Şehbal Baydur Ortaokulu öğrencilerinin sergilediği halk oyunları gösterisi davetliler tarafından ilgiyle izlendi.

Sergide tezhip çalışması, halı dokuma, seramik, çini, Yeşilüzümlü dastar dokuma, Yeşilyurt bürümcük dokuma, Seydiler kilim dokuma, çarpana (kolon) dokuma, deri çalışması, iğne oyası gibi geleneksel Türk el sanatları ve görsel sanat çalışmaları yer aldı.



Muğla Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde yapılan tescilli ürünlerin satışının yapıldığı PTT AVM ve MEB pasaj internet siteleri açılan stantta kurulan sinevizyon ekranında ziyaretçilere tanıtıldı.



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