Muğla'da çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen etkinlikte çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla tanıştı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 3 gün sürecek Okul Sporları Geleneksel Çocuk Oyunları, İlkokul Fiziksel Etkinlik Oyunları Şenliği ve Spor Festivali yapılıyor.

Muğla Atatürk Spor Kompleksinde düzenlenen etkinlikte çocuklara, seksek, kaleli yakan top, mendil kapmaca, beştaş gibi oyunlar öğretildi. İlçedeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı etkinlikte geleneksel oyunları oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

El Değdirerek Bayrak Koşusu, Çemberle İş Birliği Oyunu ve Fasulye Torbası Atma oyunlarının oynandığı etkinlikte "Kazanan Çok, Kaybeden Yok" sloganı ile katılan tüm öğrencilere madalya ve katılım belgesi veridi.

Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını çocuklarla i buluşturup onların fiziksel gelişimlerini destekleyerek spora yönlendirdiklerini söyledi.

Açıkbaş, 3 gün süren etkinliğe çocukların büyük ilgi gösterdiğini belirterek, sporun tabana yayılması için çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Programa İl Mili Eğitim Müdürü Emre Çay ile ilçe müdürleri, şube müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.







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