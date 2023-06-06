Okul Sporları Küçükler Hokey Türkiye Birinciliği müsabakaları, Muğla'da yapıldı

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MUĞLA (AA) - Okul Sporları Küçük Kızlar ve Erkekler Hokey Türkiye Birinciliği müsabakaları, Muğla'da yapıldı.



Kötekli Futbol Sahası'nda yapılan müsabakalara Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Denizli, İstanbul, Kırıkkale, Kocaeli, Mersin, Zonguldak ve Muğla'dan 14 takımdan 168 sporcu katıldı.

Kızlarda final maçı, Kırıkkale Atatürk Ortaokulu ile Denizli Fevzi Tokat Ortaokulu arasında oynandı. Penaltılara giden maçı Kırıkkale Atatürk Ortaokulu kazanarak Türkiye birincisi oldu.

Denizli Fevzi Tokat Ortaokulu ikinciliği, Ankara Ahmet Kabaklı Ortaokulu üçüncülüğü, Menteşe Cumhuriyet Ortaokulu ise dördüncülüğü elde etti.

Kızlarda dereceye giren takımların ödüllerini Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü takdim etti.

Erkeklerde ise Diyarbakır Nuri Zeki Has Ortaokulunu uzatmalarda yenen Kocaeli Kubilay Ortaokulu, Türkiye birincisi oldu.

Erkeklerde ikinciliği Diyarbakır Nuri Zeki Has Ortaokulu, üçüncülüğü Diyarbakır Ahmet Yesevi Ortaokulu, dördüncülüğü ise Ankara Ahmet Kabaklı Ortaokulu kazandı.



Erkeklerde dereceye giren takımların ödüllerini, Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu ile Türkiye Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Ercan Söylemez verdi.



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