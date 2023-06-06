Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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