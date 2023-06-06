Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA

Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okul Sporları Küçükler Hokey Türkiye Birinciliği müsabakaları, Muğla'da yapıldı
YEREL HABERLER Okul Sporları Küçükler Hokey Türkiye Birinciliği ...
Bodrum Belediyesi sokak hayvanlarıyla ilgili çocuklara yönelik bilinçlendirme çalışması yaptı
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi sokak hayvanlarıyla ilgili ...
Marmaris'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında el sanatları sergisi açıldı
YEREL HABERLER Marmaris'te "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında ...
Muğla'da "Ailemle sosyalleşiyorum" projesi yapıldı
YEREL HABERLER Muğla'da "Ailemle sosyalleşiyorum" projesi yapıldı
Muğla'daki İztuzu Plajı'nda deniz dibi temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Muğla'daki İztuzu Plajı'nda deniz dibi temizliği ...
Muğla'da çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi
YEREL HABERLER Muğla'da çocuklar geleneksel oyunlarla eğlendi
Fethiye'de koy ve sahil temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Fethiye'de koy ve sahil temizliği yapıldı
Öğrenciler "Okur Gezer Yazar Projesi" ile kitap yazıyor
YEREL HABERLER Öğrenciler "Okur Gezer Yazar Projesi" ile kitap ...
"Crown İris" kruvaziyeri 1580 İsrailli turistle Marmaris'e geldi
YEREL HABERLER "Crown İris" kruvaziyeri 1580 İsrailli turistle ...
İrlandalı 33 yaşındaki kadın Muğla'da Müslüman oldu
YEREL HABERLER İrlandalı 33 yaşındaki kadın Muğla'da Müslüman oldu
Bodrumspor finale çıkarma yapacak
YEREL HABERLER Bodrumspor finale çıkarma yapacak
Muğla'da Olgunlaşma Enstitüsü tarafından el sanatları sergisi açıldı
YEREL HABERLER Muğla'da Olgunlaşma Enstitüsü tarafından el sanatları ...
Muğla'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ...
Fethiye'de su altında evlilik teklifi yapıldı
YEREL HABERLER Fethiye'de su altında evlilik teklifi yapıldı
Muğla'da öğrenciler atıkların geri dönüşümü ve elektrik üretimini yerinde gördü
YEREL HABERLER Muğla'da öğrenciler atıkların geri dönüşümü ve ...
Bodrum'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi
YEREL HABERLER Bodrum'da Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi
Turistin kaybettiği köpeği bulan polisler, para ödülünü kabul etmedi 
YEREL HABERLER Turistin kaybettiği köpeği bulan polisler, para ...
Muğla'da Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı
YEREL HABERLER Muğla'da Dünya Çevre Günü'nde 30 ton kireç dağıtıldı
Muğla'da 64 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da 64 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrumspor Süper Lig için kenetlendi
YEREL HABERLER Bodrumspor Süper Lig için kenetlendi
Fethiye'de "sıfır atık" yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Fethiye'de "sıfır atık" yarışması düzenlendi
Bodrumspor, Süper Lig için kenetlendi
YEREL HABERLER Bodrumspor, Süper Lig için kenetlendi
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi ...
İsrailli turistin kaybolan köpeği polislerce bulunup sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER İsrailli turistin kaybolan köpeği polislerce bulunup ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.