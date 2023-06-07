Üç ayda 47 bin toplu iğneyle şahmeran tablosu yaptı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı Tuncay Yurtsever, yaklaşık 3 ayda 47 bin toplu iğne kullanarak şahmeran tablosu yaptı.

Yalıkavak Mahallesi'nde adeta bir müzeyi andıran evinde kızıyla yaşamını sürdüren Yurtsever, uzun yıllardır binlerce toplu iğneyle resim yapmasıyla tanınıyor.

Tesadüfen başladığı sanatını 15 yılı aşkın zamandır sürdüren Yurtsever, eserlerini oluşturmak için binlerce toplu iğneyi bir araya getirip nakış işler gibi tek tek strafora batırıyor.

Daha sonra bu iğneleri tabloda yer alacak renklere boyayan sanatçı, hiç çizmeden tek tek batırma yöntemiyle eserlerini ortaya çıkarıyor.

Şimdiye kadar her birinde 50 bine yakın toplu iğne kullanarak 100'den fazla tablo ortaya çıkaran sanatçı, son olarak 47 bin toplu iğneyle şahmeran tablosu yaptı.

Yurtsever, çalışmalarını sürdürdüğü evinde AA muhabirine, her birisi aylar süren ve oldukça sabır gerektiren tabloları yapmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Kendisini ayrıca koleksiyoncu olarak nitelendiren Yurtsever, "Bu işe önce taşlarla başladığım için taş koleksiyonum var. Bunlar tamamen doğadan toplama ve şekilli taşlar. Taşlarla yaptığım bazı eserler de var. Ondan sonra da bazı şeyleri almaya ve saklamaya başladım. O nedenle evime gelenler 'müze gibi bir ev olmuş' diyor." dedi.

Salgın sürecinde de evde kalarak yaklaşık 70 kilogramlık 600 bin toplu iğne kullanıp 10 tablo yaptığını hatırlatan Yurtsever, yaptığı işten büyük keyif aldığını dile getirdi.

Son yaptığı şahmeran eserinden de bahseden Yurtsever, şunları söyledi:

"Efsane şahmeran tablomu doğaya yakın olsun diye tuval yerine çuval üzerine yaptım. Yaklaşık 3 ay süren çalışmamda 47 bine yakın toplu iğne kullandım. Diğer tablolarımızı yaptığım gibi bunu da insanların beğenisine sunacağım. Bu tabloma birçok galeriden ve sergi salonlarından oldukça talep var. Bundan sonra da birçok yerde sergilemeyi düşünüyorum. Çizmeden direkt toplu iğneyle yaptığım için benim esrelerim dünyada tek. Daha öncekiler gibi bu da aynı şekilde. Hiç çizmeden yaptığım bir eser. İğneleri daha önceden boyayıp batırılmak şeklinde yapıyorum. Bu tabloyu da şahmeran resimlerine bakarak yaptım."

- "Babamın azmine hayranlık duyuyorum"

Babasının çalışmalarını yakından takip eden kızı kreatif direktör Selin Yurtsever de yaz aylarında Bodrum'da babasıyla vakit geçirdiğini ifade etti.

Evlerine gelen herkesin babasının azmine hayran olduğunu anlatan Yurtsever, "Ben de babamın azmine hayranlık duyuyorum. Bodrum'da oluşturduğu sanat çevresi ve Türkiye'ye yayılan ismiyle beni de çok gururlandırıyor. Böyle bir sabır başka kimsede olamaz diye tahmin ediyorum." ifadelerini kullandı.

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