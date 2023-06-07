Kruvaziyer "Resilient Lady" ile Bodrum'a 1355 turist geldi

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MUĞLA (AA) - Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.

Rodos Limanı'ndan gelen 277 metrelik yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu İngiliz ve ABD uyruklu 1355 yolcu ile 1088 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen ve limanda bando takımı eşliğinde karşılanan turistler sahilde gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Bazı yolcular ise tarihi yerleri ziyaret etti.

"Resilient Lady", akşam Mikanos Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

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