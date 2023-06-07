Fethiye'de deniz dibi ve koy temizliği yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Dünya Çevre Günü dolayısıyla deniz dibi ile koy temizliği yapıldı.

Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TUÇEV) öncülüğünde Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu Plajı Atatürk Burnu mevkisinde düzenlenen etkinliğe, Lykia World Dalış Merkezi, Ölüdeniz Bubbles Dalış Merkezi işbirliğinde 4 gönüllü dalgıç katıldı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmayla, denizden lastik, metal, plastik ve cam gibi atıklar çıkarıldı. Dalgıçların deniz dibi temizliği, su altı kamerasıyla görüntülendi.

Gönüllü dalgıç Tolunay Ulaş Güngör, dalış yaptıkları zamanlarda gördükleri su altındaki çöpleri de topladıklarını söyledi.

Bugüne özel daha detaylı bir temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini anlatan Güngör, "Denizlerimizi temiz tutmaya çalışıyoruz. Daha çok plastik atıklar, terlik, gözlük, toka ve cam şişeler var." dedi.

Muğla Çevre Koruma Vakfı ile Emlak Katılım Bankası personelinin de bulunduğu 22 kişilik ekip, teknelerle Deve Plajı, Soğuksu ile Darboğaz koylarında çevre temizliği yaptı.

Kumburnu Plajı'nda 1000 metrekarelik Türk bayrağının açıldığı etkinlikte, Dragon Yamaç Paraşütü firması pilotları, gökyüzünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bayrağını açtı.

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