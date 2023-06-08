Bodrum'da aracın çarptığı kedi yavrusu tedaviye alındı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde araç çarpması sonucu yaralanan kedi yavrusu tedaviye alındı.

Bitez Mahallesi'nde bir kedi yavrusuna araç çarptığı ihbarını alan Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri acil müdahale aracı ile bölgeye ulaştı. Yaralı kedi, Torba Mahallesi'nde bulunan Bodrum Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Belediye veteriner hekimleri tarafından ilk müdahalesi ve tetkikleri yapılan yavru kedi tedavi altına alındı.

Durumu iyi olan kediye "Çakıl" adı verildi.

Kazayı gören ve yardım için belediye ekiplerine bildiren vatandaşlar ise kediye çarparak bölgeden uzaklaşan sürücüye tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.