Bodrum'da deniz kirliliğine acil müdahale tatbikatı yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz kirliliğine acil müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Bodrum Cruise Port'ta, liman işletmesince düzenlenen tatbikatta senaryosu gereği akaryakıt alan bir gemiden sızıntı olduğuna dair telsiz anonsu yapıldı.

Anonsun ardından kısa sürede bölgeye intikal eden acil müdahale ekibi, çekilen yağ bariyerleriyle deniz yüzeyinde oluşan kirliliğe müdahale etti.

Deniz yüzeyinden toplanan kirlilik depolama tanklarına aktarıldı. Atıkların, lisanslı atık alım tesisine gönderilmesiyle tatbikat sona erdi.

Bodrum Cruise Port İşletme Müdürü Erkan Öztunalı, gazetecilere, artan yat ve kruvaziyer hareketliliği dolayısıyla bu gibi tatbikatların çok önemli olduğunu söyledi.

Öztunalı, ekiplerinin olası bir çevre kirliliğine müdahaleye hazır olduğunu vurguladı.

Bodrum Cruise Port'ta her yıl iki kez yapılan tatbikata, Bodrum Liman Başkanlığı yetkilileri, tatbikat için yetkili danışman firma görevlileri ve tüm liman personeli katıldı.

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