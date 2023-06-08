Kamyonet kasasındaki çamaşır makinesine uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, kamyonet kasasındaki çamaşır makinesine gizlenmiş uyuşturucunun ele geçirdiği operasyonda gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
İlçe girişinde durdurulan kamyonette yapılan aramada, aracın kasasındaki çamaşır makinesine gizlenmiş 100 gram sentetik uyuşturucu ve 278 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Araçtaki iki şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.Y, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.