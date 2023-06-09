Datça'da su altı temizliği yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Datça ilçesinde, su altı temizliği yapıldı.

Akdeniz Koruma Derneği ve Uçanbalık Dalış Merkezi’nden gönüllü 7 dalgıcın katılımıyla, Topan Ada bölgesinde Dünya Okyanus Günü’nde etkinlik düzenlendi.

Okyanusların önemine ve korunması için yapılması gerekenlere dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinlikte, 30-35 metre derinlikten el arabası, plastik şiseler ile ambalajlar gibi atıklar çıkarıldı.

​​​​​​​Atıların bir kısmı, denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek amacıyla Datça Belediyesi tarafından ayrıştırılarak, Datça Liman Sergi Salonu önünde sergilendi.

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