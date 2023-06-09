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Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı, 30 bin balık yavrusu denize bırakıldı

AA

Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı, 30 bin balık yavrusu denize bırakıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında deniz dibi temizliği yapıldı, 30 bin balık yavrusu denize salındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Torba Balıkçı Barınağında, İl Tarım Su Altı Timi ile Sahil Güvenlik dalgıçlarının da katılımıyla dip temizliği ve sahipsiz tonozların denizden çıkarılması etkinliği düzenlendi.

Bu kapsamda daha önce denizden çıkarılan atıklardan oluşan fotoğraf sergisi açıldı. Ayrıca İl Müdürlüğü ile Bodrum Su Ürünleri Kooperatifi arasında, Deniz Temiz Derneğine (TURMEPA) ait atık toplama gemisine üç taraflı yer tahsisi için protokol imzalandı.

Program, 30 bin levrek ve çipura yavrusunun denize bırakılmasıyla sona erdi.

İl Müdürü Barış Saylak, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan kurum, kuruluş ve yetkililere teşekkür etti.

Denizlerin temiz tutulması için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Saylak, "Geçtiğimiz günlerde Marmaris'te 80 tona yakın tonoz ve hayalet ağ çıkarmıştık. Geçen yıl temmuzda Güvercinlik'te yaptığımız çalışmada da 7,5 ton toplamıştık. Bugün de sanıyorum 10 tona yakın tonoz çıkarttık. Dalgıçlarımızdan Allah razı olsun. Herkesi denizlerimizi temiz tutmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Etkinlikte ayrıca denizde dalgıçlar tarafından "En Büyük Temizlik Kirletmemektir" yazılı pankart açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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