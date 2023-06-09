Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Evlerde ve şüphelilerin araçlarındaki aramalarda bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan bu kişilerden E.D. ve M.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.