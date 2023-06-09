Bodrum'da depoda çıkan yangın söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde inşaat malzemelerinin konulduğu bir depoda ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yapılan çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında depoda büyük çapta hasar oluştu.

Öte yandan yangın sırasında bir sanayi tüpünün patladığı, yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

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