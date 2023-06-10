MSKÜ'de 11 bin 500 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı

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MUĞLA (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden (MSKÜ) mezun olan 11 bin 500 öğrenci için tören düzenlendi.

Muğla Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen, 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni, öğrencilerin selamlama yürüyüşüyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende mezun öğrenciler adına konuşma yapıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 11 bin 500 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını, üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar ise 118 bin öğrencinin bu okulu bitirdiğini söyledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin 30 yılını geride bırakmış genç ve dinamik bir kurum olduğunu belirten Kaçar, "Kuruluşundan günümüze 21 fakülte, 4 enstitü, 3 yüksekokul, 16 meslek yüksekokuluna ulaştık. Bu okullarda ön lisanstan lisansüstüne 403 programda eğitim öğretim hizmeti veriyoruz. Kayıtlı öğrenci sayımız 43 bin ve bu öğrencilerimizin 10 bini geçtiğimiz güz döneminde aramıza katıldı. Bölüm ve programlarımızın doluluk oranı neredeyse yüzde yüze yakın." dedi.

Törende, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kaçar ile CHP Muğla milletvekilleri tarafından eğitim gördükleri fakültelerde, yüksekokullarda birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere diploma ve hediyeleri takdim edildi.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

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