Bodrum'da halk plajlarında görev yapacak cankurtaranlara eğitim veriliyor

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MUĞLA (AA) - Bodrum Belediyesi, halk plajlarında görev yapacak tam donanımlı cankurtaranların eğitimine devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Bodrum Belediye AŞ tarafından, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) ile Uluslararası Cankurtarma Federasyonu (ILS) standartlarında cankurtaranların yetiştirilmesi amacıyla kurslar düzenleniyor.

Cankurtaranlar, göreve başlamadan önce 1 haftalık eğitimden geçerken 28 cankurtaran adayının katıldığı eğitimler, Bodrum Cankurtaran Eğitim Merkezi Eğitmeni Bedri Sincar, Gürhan Güler ve Yalın Aygün tarafından verildi.

Cankurtaran eğitimi kapsamında denizdeki acil durumları tanımayı, ilk yardım becerilerini geliştirmeyi ve cankurtaranlık ekipmanlarını etkin bir şekilde kullanmayı öğrenen katılımcılara, eğitim sürecinde denizdeki tehlikelerin farkındalığı ile müdahale becerilerinin pratik uygulamasını içeren bilgiler aktarılıyor.

Sahil güvenliğini ve deniz kazalarıyla başa çıkma yeteneklerini geliştirmek amacıyla pratik ve uygulamalı olarak 2 aşamalı hedeflenen eğitimlerle Bodrum halkının denizde daha güvenli vakit geçirebilmesi amaçlanıyor.



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