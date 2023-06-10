Muğla'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Fatih Yılmaz'ın kullandığı 22 HY 989 plakalı kamyon, Fethiye-Antalya kara yolu Karabel mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yılmaz'ın, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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