Fethiye'de çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde İHA tarafından tespit edilerek kısa sürede müdahale edilen yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Taşbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğünün keşif yapan İHA'sı tarafından tespit edilen alevlere müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına 2 helikopter ve 2 uçakla havadan, 2 arazöz, su ikmal ve ilk müdahale aracıyla karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangın, yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanda zarara yol açtı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

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