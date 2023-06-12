Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik kazasında yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde, devrilen pikapta bulunan Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.

Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin içerisinde bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı pikap, Gölcük mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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