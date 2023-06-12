Bodrum'da 17 yaşındaki kızın öldürülmesine ilişkin yargılama başladı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze S'nin yatağında ölü bulunmasına ilişkin sanıklar annesi Turcen S. ile babası Mehmet Halil S'nin yargılanmasına başlandı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıkların yanı sıra, sanıkların diğer çocukları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan baba Mehmet Halil S, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, kızlarını öldürmediklerini ileri sürdü.

Psikolojisi bozuk olduğundan uyuma sorunu nedeniyle olayın yaşandığı günlerde uyku ilacı kullandığını iddia eden Mehmet Halil S, "Sabah eşimin çığlığıyla uyandım. Odaya girdiğimde kızımı sırt üstü yatarken buldum. Yatağında telefonu vardı, sadece onu aldım. Jandarmayı aradık. Parmak izi kalır diye kızıma dokunmadım." dedi.

Anne Turcen S. ise eşinin ifadelerinin doğru olduğunu, sabah uyandıklarında kızlarını ölü halde bulduklarını beyan etti. Kendisinin de eşinin uyku ilacından içtiğini ifade eden Turcen S, kızlarını öldürmediklerini, suçsuz olduklarını savundu.

Kızının evin dışında öldürülüp eve taşındığını düşündüğünü belirten Turcen S, "Kızımla arkadaş gibiydik, kızımı öldürmedim. Hem kızımın acısını çekiyor hem de hapis yatıyorum. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık yakınlarının da dinlenmesinin ardından duruşma, 14 Eylül'e ertelendi.

- Olay

Ailenin ihbarı üzerine 24 Ocak 2022'de Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen jandarma olay yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğu tespit edilmişti. Genç kızın gözaltına alınan anne ve babası, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gizli tanığın ifadesi üzerine çalışma başlatmış, anne Turcen S. ve baba Mehmet Ali S. İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programının ardından 25 Ekim 2022'de jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Bodrum ilçesine getirilmişti. Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sanık anne ve baba hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.

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