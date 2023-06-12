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GÜNCELLEME 2 - Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik kazasında yaralandı

AA

GÜNCELLEME 2 - Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, trafik kazasında yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde, devrilen pikapta bulunan Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi yaralandı.

Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin içerisinde bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı pikap, Gölcük mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, Zeybekci ile yanında bulunan doktor İbrahim Ünlü yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Zeybekci ve Ünlü'nün sağlık durumu hakkında gazetecilere bilgi veren Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Turhan Togan, "Bakanımızın durumu gayet iyi, herhangi bir sorun görünmüyor. Kendisini müşahede amaçlı takip edeceğiz. Bugün misafir edeceğiz. Herhangi bir cerrahi müdahale gerektirecek durum yok." dedi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça da Zeybekci ve arkadaşının tomografilerinin çekildiğini ve emniyet amaçlı bir gün hastanede kalacaklarını söyledi.

Nihat Zeybekci, tedavi gördüğü hastanede yaptığı açıklamada, bir kaza geçirdiğini ve durumunun iyi olduğunu belirtti.

Zeybekci, "Durumum Allah'a şükürler olsun gayet iyi, merak etmeyin. Özellikle yakından gelmeye çalışan dostlara da hiç gerek yok, Allah sizlerden razı olsun. Rabb'im sizleri korusun. Allah'a emanet olun." ifadesini kullandı.

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete ise Zeybekci'nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını dile getirdi.

Kaza nedeniyle ufak sıyrıkları bulunan Zeybekci'nin kaşında küçük bir açılmanın olduğunu belirten Mete, "Araçta birlikte seyahat eden doktor arkadaşının da hayati tehlikesi yok. Kazadan dolayı ufak yaralar var. Doktorlarımız müdahalede bulundu. Bu akşam tedbir amaçlı misafir edilecek ve yarın da büyük bir ihtimalle taburcu olacaklar. Araçları havanın biraz yağışlı olması nedeniyle yoldan çıkarak devrilmiş. Araçta hasar ciddi boyutta, ama Allah korumuş ve hafif atlatmışlar diyebiliriz. Her ikisinin de hayati tehlikesi yok." diye konuştu.

Hastaneye gelen Vali Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz da Zeybekci ve Ünlü'nün sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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