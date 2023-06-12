Mega yat "Octopus"a yakıt ikmali yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde demirli "Octopus" adlı mega motoryata yakıt ikmali yapıldı.

Geçen hafta ilçeye gelen ve açıkta bulunan demirli yat, Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı.

Dünya sıralamasındaki büyük motor yatlar arasında yer alan 126 metrelik yatın bağlandığı iskeleye, gün içerisinde akaryakıt tankerleri giriş yaptı.

Yata 13 tankerle 400 bin litre dolayında yakıt ikmali yapıldı. Akşama kadar süren ikmalin ardından iskeleden ayrılan yat, yeniden açığa demirledi.

Helikopter pisti ve denizaltının yanı sıra dalış merkezi, sinema salonu, plaj kulübü, spor salonu ve su sporları imkanına da sahip yat, ilçedeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

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