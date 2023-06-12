Muğla'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 48 AHR 478 plakalı minibüs, Celal Bayar Caddesi'nde aynı istikamette seyreden Sonja Doğancıoğlu'nun (52) kullandığı 48 ADU 743 plakalı motosiklete çarptı.

Motosikletten savrulan Doğancıoğlu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Doğancıoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından olay yerinde kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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