FETÖ üyesi oldukları öne sürülen 6 kişi Yunan adalarına kaçarken yakalandı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 6 kişi, tekneyle yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçarken gözaltına alındı.

FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan veya aranan kişilerin bulunduğu teknenin, Ortaca ilçesi Sarıgerme mevkisi açıklarında olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen eski asker, polis, öğretmenlerin de yer aldığı 6 kişi yakalandı.

Operasyonda sanık ve şüphelileri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.