Trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin tedavisi tamamlandı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde trafik kazasında yaralanan eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile yanında bulunan kişi taburcu edildi.

Zeybekci ile doktor İbrahim Ünlü'nün kazanın ardından kaldırıldıkları Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavileri tamamlandı.

Muğla'dan Denizli istikametine seyreden Zeybekci'nin bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı pikap, dün Gölcük mevkisinde devrilmiş, kazada yaralanan Zeybekci ile Ünlü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.