Fethiye ve Seydikemer'den hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

Günde iki dakika yetiyor! Bu pozisyon tam bir mucize

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinden 50 kişilik hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hacı adayları için Fethiye'deki Çamköy Kapalı Pazar yerinde uğurlama programı düzenlendi. Programda okunan ilahilerin ardından dua edildi.

Programda konuşma yapan İlçe Müftüsü Kamil Oktay, kutsal topraklara gidecek ilk kafilede Fethiye'den 40, Seydikemer'den ise 10 hacı adayının bulunduğunu söyledi.

Aileleri ve yakınlarıyla vedalaşan hacı adaylarına polis ekipleri de eşlik etti.

Hacı adayları otobüsle Dalaman Havalimanı'na hareket etti. Adaylar Dalaman'dan uçakla kutsal topraklara gidecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.