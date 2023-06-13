Muğla'da 3 haftada yıldırım kaynaklı 28 orman yangını çıktı

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MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçesinde son 3 haftada yıldırım düşmesi sonucu çıkan 28 orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaz yağmurlarıyla yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangınlarında artış yaşandığı bildirildi.

Açıklamada, bölgede zaman zaman etkili olan yağışlar nedeniyle son 3 haftalık dönemde çıkan 28 yıldırım yangınının söndürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, görüşlerine yer verilen Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, yıldırım kaynaklı yangınların genelde yaz aylarında yağışlı havalarda ulaşımın olmadığı noktalarda meydana gelen yangınlar olduğunu hatırlattı.



Karabulut, şunları kaydetti:



"Yıldırım kaynaklı yangınlar tek ağaçta başlar ve zamanla yayılma eğilimi gösterir. Ekiplerimiz böyle durumlarda karadan ulaşım olan noktalara ilk müdahale araçları ve arazözlerle müdahale edip söndürürler. Ulaşımın olmadığı noktalarda çıkan yıldırım yangınlarına ise hava araçlarımız müdahalede bulunur."

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