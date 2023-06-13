Muğla'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ve Yatağan ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Ortaca'nın Sarıgerme Mahallesi Karaburun mevkisinde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Göçmen Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Ekiplerce yakalanan 18 düzensiz göçmen karakola götürüldü.

Yasa dışı geçişe aracılık ettikleri belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yatağan ilçesinin Eskihisar Mahallesi'nde ise yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta 4 düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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