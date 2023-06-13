Fethiye'de denizde sürüklenen tekne kıyıya yanaştırıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya getirildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin bulunduğu 12 metre uzunluğundaki bir teknenin Kızılada açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine KEGM'nin "KIYEM-5" isimli hızlı can kurtarma botu bölgeye sevk edildi.

Makina arızası yaptığı anlaşılan tekne, Karagözler Tersanesi'ne yanaştırıldı.

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