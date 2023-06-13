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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye'de denizde sürüklenen tekne kıyıya yanaştırıldı

AA

Fethiye'de denizde sürüklenen tekne kıyıya yanaştırıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya getirildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin bulunduğu 12 metre uzunluğundaki bir teknenin Kızılada açıklarında sürüklendiği ihbarı üzerine KEGM'nin "KIYEM-5" isimli hızlı can kurtarma botu bölgeye sevk edildi.

Makina arızası yaptığı anlaşılan tekne, Karagözler Tersanesi'ne yanaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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