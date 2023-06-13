Muğla açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17 göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 17 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris, Fethiye ve Datça ilçeleri açıklarında can salları ve lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Marmaris ve Datça açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 40 düzensiz göçmeni karaya çıkardı. Marmaris açıklarında can salında göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Fethiye açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 26 düzensiz göçmen de kurtarılarak karaya çıkarıldı.



Ayrıca Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, hareket halindeki lastik botu durdurarak, 17 düzensiz göçmeni yakaladı.



Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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