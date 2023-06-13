Muğla'da otomobil beton mikserine çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde beton mikserine çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Metin Topuz (49) idaresindeki 35 BSZ 37 plakalı otomobil, Muğla-Marmaris kara yolunun 38. kilometresinde, arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen beton mikserine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Metin Topuz hafif, yanındaki Tuncay Topuz (41) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuncay Topuz kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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