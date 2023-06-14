Muğla'da Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören yapıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 184'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz'ın, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Yarbay Murat Demirtaş tarafından jandarmanın tarihçesi okundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, burada yaptığı konuşmada, Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak, milletin kendilerine olan teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmenin azim ve kararlılığında olduklarını söyledi.

Gemalmaz, Jandarma Genel Komutanlığının tüm personelinin görevlerini icra ederken ve hizmetleri yürütürken her zaman ve her yerde yürürlükteki kanunları ve nizamları kendisine rehber edindiğini dile getirdi.

Törenin ardından Gemalmaz ve beraberindekiler Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Gemalmaz, jandarmanın kentte yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Tavlı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Jandarma Teşkilatı'nın 184'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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