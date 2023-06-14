Muğla'da eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık M.S. (29) ve eşi Merve S. (26), kayınvalidesi Ülkü S. (63), kayınpederi Ramazan S. (71) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada M.S, iddianamenin kendisine tebliğ edildiğini, son yıllarda yaşadığı unutkanlık nedeniyle ne söyleyeceğini bilmediğini iddia etti. Kendisini iyi hissetmediğini ve hazırladığı savunmayı unuttuğunu ileri süren M.S, gelecek celsede savunma yapacağını söyledi.

Sanığın savunma yapmaması üzerine eşi, kayınvalidesi ve kayınpederi de ifadelerini daha sonra yapacaklarını belirtti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

İlçenin Bayır Mahallesi'nde 20 Temmuz 2022'de ailesinin yanında bulunan eşi Merve S'nin yanına gelen M.S, yaşadığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini bıçaklayarak olay yerinde kaçmıştı.

Yaralanan 3 kişi Fethiye'deki hastanelere kaldırılmış, jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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