Datça Yılmazlar Ortaokulu, Avrupalı öğretmen ve öğrencileri ağırlıyor

MUĞLA (AA) - Datça Yılmazlar Ortaokulu, Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürütülen "NEW-First Aid in The School Teaching and Training" adlı projeyle ilçeye gelen Avrupalı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Proje kapsamında, 4 farklı Avrupa Birliği ülkesinden 14 öğretmen ve 21 öğrenci, Datça'ya geldi.

Erasmus öğrencilerine AB projesi kapsamında farkındalık çalışması olarak, arama kurtarma ve orman yangınlarında alınacak tedbirler konuları anlatıldı. Misafir öğrencilere bu konularda, Datça Arama Kurtarma ekibi bilgi verdi.

Özel program için Çekya, Letonya, Sırbistan ve Romanya'dan gelen öğrenci ve öğretmenlere , Datça Yılmazlar Ortaokulu 5 öğretmen ve 14 öğrenci eşlik etti. Öğrenciler ayrıca ilerleyen günlerde kendi çalışmalarının sunumunu da gerçekleştirecek.

Proje, 31 Ağustos'ta sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.