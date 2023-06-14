Muğla'da çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Özlüce-Yemişendere mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına 2 helikopter, 2 arazöz ve orman işçileri ile müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangın, yaklaşık 5 dönüm ormanlık alanda zarara yol açtı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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