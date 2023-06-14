Muğla açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, 8 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Ekipler, Bodrum açıklarında durdurdukları lastik bottaki 8 düzensiz göçmeni de yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.







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