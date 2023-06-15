Muğla'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

82 bin TL kazanmak isterken 80 bin TL kaptırdı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yatağan, Milas ve Bodrum ilçelerinde yasa dışı silah ticareti yaptığı belirtilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin ikametlerindeki aramada, 4 tabanca, 3 av tüfeği, 5 şarjör, 138 tabanca fişeği, kama, kılıç, 11 cep telefonu ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan bu kişilerden 2'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.