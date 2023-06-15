Muğla'da Rus turistin çantasını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Rus turistin çantasını çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Rusya uyruklu turist Vıacheslav Voronin, Ölüdeniz Mahallesi Kumburnu sahilinde şezlongda bıraktığı çantasının kaybolduğunu fark etti.

İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çantayı M.E'nin aldığını belirledi. Ekipler, 16 farklı suç kaydı bulunan M.E'yi kısa sürede yakaladı.



M.E'nin ormana attığını itiraf ettiği çanta da bulunarak içindekilerle Voronin'e teslim edildi.



Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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