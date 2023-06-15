Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Göcek Mahallesi İnlice mevkisindeki sarp ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Yangına, 1 helikopterle havadan, arozöz ve orman işçileriyle ise karadan müdahale edildi.

Alevler, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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