GÜNCELLEME - Muğla'da cayrokopterin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde cayrokopterin düşmesi sonucu pilot ve yanındaki kişi yaralandı.

Marmaris'ten kalkış yaptığı öğrenilen cayrokopter, Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı mevkisinde belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Zeytin ağacına çarpan hava taşıtı, zemine düştü.

Kazada, pilot ve yanındaki kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan pilotun Sinan Yılmaz (47), diğer yaralının ise sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal (34) olduğu öğrenildi.

Sandal'ın sol el bileğinde kırık olduğu pilotta ise kırık olmadığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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